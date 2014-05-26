АТО в Донецке: бои приближаются к центру города и захваченной ДонОГА

В Донецке продолжаются бои между пророссийскими террористами и украинскими силовиками. Боевые действия перемещаются от аэропорта в сторону центра города и захваченной сторонниками так называемой ДНР Донецкой облгосадминистрации.

В частности, террористы перекрыли Киевский проспект тремя грузовиками. Также они грузят своих раненых в машины, пишут "Новости Донбасса".

Вместе с тем, боевые действия приближаются к центру города. "АТО все ближе и ближе к ДонОГА", - отмечается в Твиттере издания.

Также сообщается, что из захваченного здания сбежал лидер террористической организации "Донецкая народная республика" Денис Пушилин.

Кроме того, по данным очевидцев, украинские военные расстреляли боевиков "Оплота" на Путиловском мосту, ведущем из аэропорта, и двинулись в сторону центра города.

В соцсетях пишут о более, чем ста убитых террористах - такую информацию в своем Facebook подтвердил Виктор Сердюк.

В то же время, в Донецке в результате попадания в него украинских силовиков был уничтожен "Камаз" с боевиками.

Отметим, что в результате стрельбы возле ж/д вокзала Донецка, где также происходили вооруженные столкновения, погибли минимум двое мирных жителей.