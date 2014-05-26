Москва "ожидает" от Киева прекращения АТО

МИД России попросил у представителей ОБСЕ в Украине разъяснений о событиях в стране.
Россия попросила руководство и мониторинговую миссию ОБСЕ срочно разъяснить события, происходящие в стране, и призвала украинские власти прекратить АТО.
Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ.
Кроме того, Россия хочет узнать о "предпринимаемых мерах по деэскалации напряженности" в регионе.
"Ожидаем от представителей ОБСЕ объективных и исчерпывающих данных на сей счет, а от киевских властей - прекращения войсковой операции против собственного населения", - говорится в заявлении.
Также российские дипломаты заявили об обеспокоенности закрытия для полетов аэропорта Донецка.
В МИД РФ отметили, что это затрудняет "решение вопросов, связанных с вывозом тел российского гражданина Миронова и итальянского журналиста Рокелли", которые погибли под Славянском.
"Рассчитываем, что необходимые условия для этого будут обеспечены", - заявили дипломаты.
Напомним, сегодня, 26 мая в Донецке идут бои между террористами ДНР и украинскими силовиками.