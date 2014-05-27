Аваков отчитался о ходе АТО в Донецке: враг изрядно побит

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отчитался о ходе АТО в Донецке, заявив, что во время спецоперации в городе никто из украинских военных не пострадал.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Враг изрядно побит, потерь у наших - нет. И это главное. Значит, есть время думать о главном и держать порох сухим", - подчеркнул он.

Кроме вышесказанного обратим внимание, что вчера, 26 мая, в Донецке проходили жестокие бои между террористами, которые орудуют в городе, и силами АТО.

Так, за этот день силы АТО уничтожили на Донбассе, в частности, в боях в Донецке, от 100 до 200 террористов и наемников из России. В то же время, на данный момент бой в Донецке прекращен, а руководство террористов пытается договориться с силовиками о своем спасении.

Ожидается, что сегодня, 27 мая, бои возобновятся, поскольку в этот день истечет срок ультиматума, выдвинутого боевикам командованием АТО.