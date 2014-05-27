-
В Донецке силовики уничтожили два КамАЗа с боевиками: опубликованы фото с места событий ostro.org
-
В Донецке силовики уничтожили два КамАЗа с боевиками: опубликованы фото с места событий ostro.org
-
В Донецке силовики уничтожили два КамАЗа с боевиками: опубликованы фото с места событий ostro.org
-
В Донецке силовики уничтожили два КамАЗа с боевиками: опубликованы фото с места событий ostro.org
-
В Донецке силовики уничтожили два КамАЗа с боевиками: опубликованы фото с места событий ostro.org
-
В Донецке силовики уничтожили два КамАЗа с боевиками: опубликованы фото с места событий ostro.org
-
В Донецке силовики уничтожили два КамАЗа с боевиками: опубликованы фото с места событий ostro.org
-
В Донецке силовики уничтожили два КамАЗа с боевиками: опубликованы фото с места событий ostro.org
26 мая в ходе проведения антитеррористической операции в Донецке силовики уничтожили два "КамАЗа" с террористами
Об этом сообщил источник портала "ОстроВ".
"КамАЗов было два. Один взорванный стоит на улице Взлетной. Второй лежит на Киевском проспекте возле детской больницы", - написал он.
Также очевидцы сообщают, что на перекрестке Киевский проспект - Партизанский проспект появился блокпост, а на перекрестке Киевский проспект улица - Буслаева дорогу перекрыли шинами.
Как сообщал ранее "Главред", "народный губернатор" Павел Губарев подтвердил гибель 35 боевиков и 15 раненых.
фото: "ОстроВ"