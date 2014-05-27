Мэр Донецка заявил, что в боях погибли 40 человек, двое из них - мирные жители

В ходе антитеррористической операции в Донецке погибло 40 человек, 2 из которых – это представители мирного населения.

Об этом журналистам сообщил городской голова Александр Лукьянченко, пишет ОстроВ.

Однако, мэр не уточнил, к каким силам относятся погибшие в ходе боевых действий 38 человек.

"В больницах города находится 31 пострадавший человек, из которых 4 - представители мирного населения", - уточнил Лукьянченко.

Напомним, 26 мая в ходе перестрелки в районе ж/д вокзала в Донецке погибла женщина и молодой парень.

"Главред" также сообщал, что глава МВД Арсен Аваков отчитался о ходе АТО. Во время спецоперации ни один украинский военный не пострадал. Уничтожены от 100 до 200 террористов.

Больше об АТО на Донбассе читайте в спецтеме "Главреда".