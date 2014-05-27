Путин требует прекратить АТО на Донбассе

Президент России Владимир Путин требует немедленно прекратить антитеррористическую операцию на востоке Украины.

Об этом он заявил в разговоре с премьером Италии Маттео Ренци, сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран обменялись мнениями по ситуации в Украине в контексте итогов президентских выборов, прошедших 25 мая.

"Президент России подчеркнул необходимость немедленного прекращения войсковой "карательной операции" в юго-восточных областях и налаживания мирного диалога Киева с представителями регионов", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 мая МИД РФ уже призывал украинску власть прекратить АТО и просил руководство и мониторинговую миссию ОБСЕ срочно разъяснить события, происходящие в Украине.

Как известно на Донбассе возобновилась активная фаза АТО, в ходе которой украинские военные "зачистили" от террористов аэропорт Донецка.