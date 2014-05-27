Провокации в Славянске: террористы обстреливают жилые дома, есть жертвы

Террористы, захватившие Славянск, снова обстреливают жилые кварталы, также боевики планируют взорвать в городе химикаты и обвинить в этом украинских военных. Кроме того, силовики заявляют, что террористы обстреливают жилые дома, чтобы обвинить в этом украинских военных, есть жертвы среди мирного населения.

Об этом рассказал источник в руководстве АТО, пишет "Обозреватель".

По сообщению издания, такую информацию сообщил на допросе один из боевиков, арестованных во время антитеррористической операции на Донбассе.

Как ранее сообщалось, украинская разведка получила данные о том, что террористы привезли в Славянск несколько ящиков с неизвестным веществом. Доставившие их боевики имели при себе сверхсовременные противогазы и комплекты медицинской химзащиты.

Сейчас, по данным источника, все боевики получили противогазы и комплекты противохимической защиты. Кроме того, некоторые местные пособники террористов в срочном порядке эвакуируют свои семьи и ближайшее окружение из Славянска.

Источник сообщает, что на территории "Химпрома" недалеко от магазина "Перекресток" захватчики уже заминировали емкости с серной кислотой, которые будут взорваны во время атаки сил АТО. После этого террористы обратятся к России с просьбой ввести войска и защитить мирное население от украинской армии.

Между тем, пресс-офицер АТО Владислав Селезнев на своей странице в Facebook написал, что " целью дискредитации украинских силовиков, задействованных в антитеррористической операции, 26 мая самоходная артиллерийская установка "Нона", ранее была захвачена боевиками, вела обстрел жилых кварталов Славянска и Семеновки. В результате обстрела среди мирных жителей насаленных пунктов есть убитые и раненые", - написал спикер АТО.

"Руководство сил антитеррористической операции еще раз подчеркивает, что действия сил АТО направленные на стабилизацию ситуации в регионе, восстановления Конституционного строя и правопорядка, обеспечение мира и спокойствия в районе проведения операции по уничтожению незаконных вооруженных формирований, которые угрожают жизни и безопасности жителей региона", - отмечает пресс-секретарь АТО.

Селезнев еще раз подчеркнул, что "огонь по жилым кварталам украинские силовики не ведут даже в условиях, когда в этих районах расположены огневые позиции боевиков , из которых они ведут обстрел блок постов наших военнослужащих. На сегодня террористы снова обстреливают жилые кварталы Славянска", - отметил он.

Также рано утром 27 мая боевики пытались окружить блокпост силовиков.

Как сообщил российский журналист Аркадий Бабченко, "чем дальше, тем веселее. Бои начинаются уже днем. На Третьем-А в пять часов опять началась долбежка. Очень хорошая такая долбежка. Оказалась - артподготовка...", - написал он.

видео: youtube.com