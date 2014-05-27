Миссия ОБСЕ потеряла контакт со своими наблюдателями в Донецке

Почти сутки Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе не может связаться со своими четырьмя наблюдателями, которые выполняли рутинный контроль в Донецке.

Об этом отмечается в сообщении организации, которым располагает УНИАН.

В последний раз наблюдатели выходили на связь в понедельник в 18.00.

"В понедельник вечером около 18.00 специальная мониторинговая миссия ОБСЕ потеряла контакт с одной из своих расположенных в Донецке команд. Группа исполняла стандартное патрулирование на востоке Донецка, когда контакт был потерян. Нам не удалось восстановить контакт до сих пор", - сообщает издание.

ОБСЕ отметило, что сообщило об этой ситуации представителей украинской центральной и местной власти и пытается установить контакт с пропавшими.