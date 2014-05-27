Повреждение ж/д пути на Донбассе грозит остановкой метпредприятий

Сегодня представителями так называемой Донецкой народной республики (ДНР) был поврежден участок пути в районе станции Еленовка Донецкой железной дороги и заминирован участок пути на входной горловине станции Еленовка со стороны Мариуполя. Движение поездов через эту станцию было полностью остановлено.



Как сообщается, до прибытия группы саперов данный участок был оцеплен сотрудниками МЧС и милиции. После разминирования железнодорожного участка было выявлено, что главный путь не поврежден. На данный момент движение поездов полностью восстановлено, пишет УНИАН.



Как сообщили в группе Метинвест, остановка этой ветки, через которую производится поставка сырья и отгрузка готовой продукции, означает прекращение работы ряда металлургических предприятий Донбасса. К примеру, без данного железнодорожного сообщения Авдеевский коксохимический завод и Енакиевский металлургический завод могут проработать не более четырех дней.



Именно по этой ветке поставляется кокс с Авдеевского коксохима на мариупольские металлургические комбинаты имени Ильича и "Азовсталь", идут поставки агломерата с ММК имени Ильича на Енакиевский метзавод, а также отправляется продукция с ЕМЗ в порт Мариуполя.



"Если данный участок будет заблокирован, а поставки сырья будут остановлены, мариупольским комбинатам хватит запаса кокса максимум на три дня. Таким образом, заминировав железную дорогу, представители ДНР поставили под угрозу не только работу четырех металлургических предприятий Донецкой области, но и благополучие десятков тысяч донецких семей, члены которых работают на этих заводах", - отмечают в сообщении.



Напомним, ранее основной акционер группы Метинвест Ринат Ахметов называл представителей Донецкой народной республики кучкой проходимцев, которые "взяли в заложники весь Донбасс и терроризируют его".



"Если кто-то из вас думает, что они ведут нас к успеху, это ошибка. Это большая ошибка. Они ведут к краху, к нищете, к голоду и холоду. Своими действиями они не защищают Донбасс, они уничтожают Донбасс", - убеждал олигарх.