Самозваного "мэра" Тореза оставили за решеткой: за сепаратизм и терроризм

Во вторник, 27 марта, суд принял решение оставить под стражей самозваную "мэра" Тореза Донецкой области Ирину Полторацкую.

Об этом со ссылкой на сегодня пресс-службу Генпрокуратуры сообщает УНИАН.

Полторацкой объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) УК Украины.

23 мая Шевченковский райсуд Киева избрал ей мера пресечения - содержание под стражей.

22 мая Апелляционный суд Киева также оставил в силе решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей самозваному "министру обороны" ДНР Игорю Хакимзянову.

В соответствии с ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, за участие, а также за организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической организации, предусматривается ответственность в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Напомним, что Полорацкая была задержана 21 мая. По данным СБУ, несмотря на официальные предостережения о недопустимости поддержки сепаратистских проявлений, она продолжала деятельность по поддержке структур, которые готовили и организовали проведение псевдореферендума 11 мая в Торезе. Полторацкая была доставлена в Киев.

Фото: progorod.info