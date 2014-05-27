ЦИК подсчитал 98% протоколов: у Порошенко 54,62% голосов

Юлия Тимошенко набрала 12,85% голосов.
Центризбирком обработал уже 98% электронных протоколов участковых избирательных комиссий с результатами голосования на досрочных выборах президента.
По данным электронных протоколов, кандидат на пост главы государства Петр Порошенко получил 54,62% голосов, сообщает УНИАН.
Юлия Тимошенко набрала 12,85%, Олег Ляшко - 8,34%, Анатолий Гриценко - 5,47%, Сергей Тигипко - 5,24%, Михаил Добкин - 3,05%, Вадим Рабинович - 2,26%.
Все остальные кандидаты набрали менее 2% голосов. В целом подсчитаны голоса 17 млн. 530 тыс. 223 избирателей.