В СНБО заявили, что уничтожать террористов в Донецке будут "точечно"

Замсекретаря СНБО Виктория Сюмар прокомментировала сообщения российских СМИ о "предупреждении жителям Донецка с требованием покинуть город" в связи с АТО, заявив, что антитеррористическая операция направлена исключительно на террористов.

Об этом она написала своей странице в Facebook.

"АТО направлена исключительно против террористов, гражданским лицам ничего не угрожает, никаких авиаобстрелов в гражданских кварталах Донецка не будет", - подчеркнула Сюмар.

"Операция будет точечной, ее цель - обезвреживание террористов, которые представляют реальную угрозу для мирных людей. Суть операции - защита дончан от вооруженных террористов", - рассказала замсекретаря СНБО.

По ее словам, российские СМИ в очередной раз выступают инструментом массовой дезинформации и дестабилизации. "Мифическое "обращение к дончанам покинуть город за три часа" это информационная провокация ИТАР-ТАСС для того, чтобы вызвать панику и сеять страх среди мирного населения", - подчеркнул Сюмар.

Ранее "Главред" сообщал, что и.о. главы Администрации президента Сергей Пашинский заявил, что сообщения некоторых российских СМИ о "предупреждении жителям Донецка с требованием покинуть город" в связи с АТО не соответствует действительности и является очередной пропагандистской манипуляцией.