Кучма: Украина уже потеряла Крым - Россия пошла ва-банк

Второй президент Украины (1994-2004) Леонид Кучма считает, что новым властям Украины уже не удастся вернуть оккупированный Россией Крым.

Об этом он заявил в Черновцах, сообщает издание "Молодий буковинець".

"Крым мы уже потеряли, и я считаю, что вернуть его уже нереально. Ведь Россия пошла ва-банк. Для нее назад дороги нет. Она Крым уже никогда не отдаст", - поделился мнением бывший глава государства.

"Сейчас идет фактическая война на Донбассе. И главная задача, которая будет стоять перед новым президентом - сохранить Донецкую и Луганскую области в составе Украины. Ведь потеря территории - это худшее, что может быть", - считает Кучма.

Ранее "Главред" сообщал, что лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев считает: Крым может вернуться под украинский контроль уже в течение нескольких месяцев.

Также напомним, что Петр Порошенко, который, по данным ЦИК, лидирует на выборах президента Украины, заявил, что одной из приоритетных задач новоизбранного украинского президента должно стать решение "крымского вопроса".