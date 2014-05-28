Меркель допускает введение жестких санкций против России

Евросоюз не считает на данный момент необходимым введение новых санкций против России. Однако не исключается, что такая необходимость может возникнуть.

Об этом сообщила в Брюсселе канцлер ФРГ Ангела Меркель после неформального саммита Евросоюза, сообщает Укринформ.

"Несмотря на напряженную обстановку на востоке Украины, Евросоюз в настоящее время не видит необходимости введения новых санкций против России, однако не исключает, что такая необходимость может возникнуть", - говорится в сообщении.

Меркель призвала Россию принять меры против пророссийски настроенных боевиков на востоке Украины.

По ее словам, если Москва пресечет их переброску через общую границу, то это предотвратит дальнейшее расширение сепаратистского движения.

"Сами же экономические санкции против России будут рассматриваться, если Москва продолжит дестабилизировать восточную Украину", - добавила она.

Как известно, Украина призвала международное сообщество усилить экономическое и финансовое давление на Кремль.