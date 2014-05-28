В Донецке боевики похитили польского священника

27 мая в Донецке около 12 часов дня пропал Павел Витек, католический священник, приехавший из Польши к настоятелю Римо-католического Костела Отцу Николаю.

По неподтвержденной информации, Павла удерживают представители так называемой "Донецкой народной республики" в здании СБУ, пишет Остров.

Как говорят организаторы молитвенной палатки на площади Конституции, вечером Павел должен был прийти на площадь Конституции, где ежедневно проходит межконфессиональная молитва за мир в Украине, однако, связь с ним пропала.

Местонахождение Павла до сих пор не известно.

Напомним, 9 мая в городе Константиновка Донецкой области на блокпосту боевики застрелили православного священника, который пытался их образумить.