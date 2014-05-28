Батальон "Донбасс" готов стать на охрану госграницы: ждут тяжелого вооружения

Украинский добровольческий батальон "Донбасс" может приступить к охране государственной границы.

Об этом сообщил командир батальона Семен Семенченко в своем Facebook.

По его словам, сейчас ведутся переговоры с руководством Минобороны, МВД, СБУ по созданию на базе одного из боевых подразделений "Донбасса" батальона специального назначения.

"Командованием добровольческого батальона ведутся переговоры с руководством Министерства обороны, МВД, СБУ по созданию на базе одного из боевых подразделений "Донбаса" батальона специального назначения. Создание подобного подразделения, которое получит тяжелое вооружение, официальный статус и современную структуру, решит проблему надежного прикрытия госграницы, уничтожения мобильных группировок террористов, позволит выполнять разведывательные и контрдиверсионные задачи", - написал Семенченко.

Кроме того, он рассказал, что батальон "Донбасс" сейчас проводит активную работу по стабилизации ситуации в четырех районах Донецкой области, находящихся под его контролем.

Также Семенченко сообщил, что последние несколько дней террористами предпринимались попытки захвата семей бойцов батальона "Донбасс". "Попытки не увенчались успехом, все семьи сейчас в безопасности", - отметил он.

Напомним, 27 мая на Луганщине боевики частично прорвались на территорию Украины из России.