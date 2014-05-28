АТО в Донецке: чеченцы и казаки с награбленным прорываются к границе – Ляшко

В среду, 28 мая, из Донецка выехала автоколонна российских наемников – чеченцев и казаков, которые движутся в сторону Амвросиевки, чтобы прорваться к границе с Россией.

Об этом нардеп Олег Ляшко сообщает на своей странице в Facebook.

"Из Донецка в сторону Амвросиевки движется колонна - 2 БТРа, 2 КамАЗа, 2 "Икаруса", легковушки. В колонне - вооруженные кадыровцы и донские казаки", - написал он.

"По информации нашей агентуры, террористы с награбленным идут на прорыв границы, бегут в Россию. Пограничников и военных мы предупредили. Попросил министра обороны шарахнуть террористов с вертолетов. Обещал сделать", - подчеркнул Ляшко.

Ранее "Главред" сообщал, что по центру Донецка проехала колонна террористов - БТР, БРДМ, 5 КамАЗов с боевиками, 2 автобуса ПАЗ, 2 легковые машины и "неотложка".

Фото: youtube.com