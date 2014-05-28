Пограничники подтвердили: в Украине действуют боевики из Абхазии

В Украине действуют не только чеченцы, но и боевики из Абхазии.

Об этом в ходе брифинга заявил глава Государственной пограничной службы Украины Николай Литвин, передает РБК-Украина.

"По нашим данным, есть выходцы из Абхазии. И многим кажется, что если они заросшие, то это чеченцы. Они могут попадать на территорию Украину официально, а потом получать оружие. Тут есть разные национальности, и говорить только о чеченцах я бы не стал", - заявил Литвин.

Напомним, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров назвал информацию об участии чеченских военнослужащих в конфликте на востоке Украины не соответствующей действительности.