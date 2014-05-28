СБУ задержала "Психа": одного из главарей террористов Краматорска, опубликовано видео

Во вторник, 27 мая, в Харькове сотрудники СБУ провели превентивное антитеррористическое мероприятие и задержали Ивана Лысенко, известного под прозвищем "Псих", который является одним руководителей террористов в Краматорске Донецкой области.

Он был задержан при попытке выезда в Россию, сообщает пресс-служба СБУ.

Лысенко организовал и вооружил группу из 40 боевиков для террористической деятельности и дестабилизации ситуации в городе.

Задержанный признал, что подчинялся назначенному российским диверсантом Игорем Гиркиным по прозвищу "Стрелок" самозваному "коменданту" Краматорска по прозвищу "Терец"), прибывшему из Крыма.

В составе террористической группы Лысенко терроризировал местное население, активно участвовал в диверсионных актах на территории Донецкой области. Именно его банда в середине апреля пыталась захватить военный аэродром в Краматорске. Кроме того "Псих" участвовал в разработке и захвате воинских частей в Донецке.

23 апреля его банда штурмовала Краматорскую РГА, применяя огнестрельное оружие против людей, которые охраняли здание.

Сообщается, что "Псих" вместе с другими наемниками выполнял поручения Гиркина по похищению людей. Он причастен к насильственному захвату директора троллейбусного депо Краматорска, местонахождение которого до сих пор неизвестно.

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