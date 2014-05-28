Наблюдателей ОБСЕ могут отозвать из Украины - СМИ

Из Украины могут быть отозваны наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в случае угрозы для их жизни.

Об этом со ссылкой на специального посредника ОБСЕ и бывшего заместителя главы МИД Германии Вольфганга Ишингера передает УНИАН.

"Если состояние безопасности в Украине будет таким, что мы будем бояться за жизнь наших сотрудников, а это гражданские лица, то необходимо будет их отозвать", - сказал он.

Также дипломат подчеркнул, что вывод наблюдателей организации из Украины в условиях, которые там сейчас господствуют, является сложным делом. По его мнению, лучше всего было бы иметь там как можно больше своих представителей.

Представитель ОБСЕ также подчеркнул, что нет никакой новой информации по делу четырех сотрудников миссии, с которыми потерян контакт 26 мая.

"Мы не имели никаких контактов этой ночью. Мы не знаем, где они находятся. Можно предполагать, что они в руках повстанцев сепаратистов, или кого-то", - добавил он.

Напомним, в ночь на 27 мая стало известно о пропаже четырех представителей ОБСЕ, которые выполняли стандартное патрулирование на востоке Донецка вечером 26 мая, когда началось силовое противостояние боевиков ДНР с украинскими силовиками.

Пропавшие представители организации являются гражданами Швейцарии, Дании, Эстонии и Турции.

В начале мая сепаратисты в Славянске уже захватывали группу наблюдателей ОБСЕ, которых выпустили после около недельного плена.

Сейчас в Украине работают около 300 наблюдателей этой организации с 41 государств-членов ОБСЕ, около 200 из которых являются гражданскими лицами.