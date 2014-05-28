ЦИК: подвести итоги выборов президента не дает один участок в Киеве

В ЦИК надеются уже 29 мая назвать предварительные итоги выборов президента.
Центральная избирательная комиссия не может объявить предварительные итоги выборов президента из-за одного избирательного участка – в 221-м округе, Святошинский район Киева.
Об этом заявил председатель ЦИК Михаил Охендовский, передает "Интерфакс-Украина".
По его словам, окружная комиссия №221 не может ввести данные этого протокола в систему "Выборы", поскольку ожидает поступления уточненного протокола этой участковой комиссии.
Также ЦИК приступила к введению данных протоколов из Донецкой области, которые было невозможно ввести в систему протоколов в электронном виде.
При этом Охендовский выразил надежду, что ЦИК сможет обнародовать данные обработки 100% протоколов в электронном виде утром в четверг, 29 мая.
Глава ЦИК отметил также, что по состоянию на вечер среды, 28 мая, приняты оригиналы протоколов с мокрыми печатями 95 окружных комиссий из 189.
Центризбирком объявил перерыв в своей работе до четверга, 29 мая.
Ранее ожидалось, что в четверг Центризбирком подсчитает результаты выборов на всех участках.
По состоянию на 19:30 сегодня, 28 мая, были подсчитаны 99,49% электронных протоколов.