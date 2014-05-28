ЦИК: подвести итоги выборов президента не дает один участок в Киеве

Центральная избирательная комиссия не может объявить предварительные итоги выборов президента из-за одного избирательного участка – в 221-м округе, Святошинский район Киева.

Об этом заявил председатель ЦИК Михаил Охендовский, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, окружная комиссия №221 не может ввести данные этого протокола в систему "Выборы", поскольку ожидает поступления уточненного протокола этой участковой комиссии.

Также ЦИК приступила к введению данных протоколов из Донецкой области, которые было невозможно ввести в систему протоколов в электронном виде.

При этом Охендовский выразил надежду, что ЦИК сможет обнародовать данные обработки 100% протоколов в электронном виде утром в четверг, 29 мая.

Глава ЦИК отметил также, что по состоянию на вечер среды, 28 мая, приняты оригиналы протоколов с мокрыми печатями 95 окружных комиссий из 189.

Центризбирком объявил перерыв в своей работе до четверга, 29 мая.

Ранее ожидалось, что в четверг Центризбирком подсчитает результаты выборов на всех участках.

По состоянию на 19:30 сегодня, 28 мая, были подсчитаны 99,49% электронных протоколов.