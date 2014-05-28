Обама: Украине предстоят большие вызовы

Президент США Барак Обама рассказал о важности политического выбора украинцев и предупредил, что впереди у нашей страны – большие вызовы.

Об этом он заявил в своей речи о внешней политике США, передает УНИАН.

"В это воскресенье миллионы украинцев проголосовали, я вчера говорил с их следующим президентом. Мы не знаем, как будет развиваться ситуация, но у нас большие вызовы впереди", - убежден американский лидер.

Также он подчеркнул, что США вместе со своими союзниками работают "в интересах мирового порядка", и это дает "шанс украинскому народу выбирать свое будущее без единого выстрела".

Кроме того, Обама заверил, что "Америка способна применить силу во всем мире, но только как крайнюю меру.

"И США отказывается отвечать на сирийскую грубость или российские провокации, что делает возможным эскалацию агрессии в будущем. Мы не можем игнорировать того, что происходит за нашими границами, но это не означает, что каждая проблема имеет военное решение", - подчеркнул он.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее Обама рассказал, как США совместно с мировым сообществом добились международной изоляции России за агрессию против Украины и аннексию Крыма.