СМИ назвали дату встречи Обамы и Порошенко

Президент США Барак Обама встретится с кандидатом в президенты Украины Петром Порошенко, который по данным ЦИК, лидирует в президентской гонке, 3 июня в столице Польши - Варшаве.

Об этом пишет издание "Коммерсантъ", ссылаясь на дипломатические источники.

Стоит добавить, что Обама один из первых поздравил по телефону Петра Порошенко с победой на выборах и пообещал "всестороннюю поддержку".

Между тем, по данным СМИ, в пресс-релизе Белого дома говорится, что политики договорились "продолжить разговор в ходе предстоящего визита президента США в Европу".

Также сообщается, что европейское турне Барака Обамы начнется 2 июня: предполагается, что он посетит Польшу, Бельгию и Францию.

Кроме вышесказанного напомним, ранее президент Польши Бронислав Коморовский по телефону поздравил лидера президентской гонки Петра Порошенко с победой на выборах.

В то же время он выразил надежду, что после выборов ситуация в Украине стабилизируется и пригласил Порошенко посетить Польшу 3-4 июня, когда страна будет праздновать 25-ю годовщину первых в коммунистическом блоке частично свободных выборов в парламент.