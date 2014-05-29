Коломойский отправляет чиновников в Китай изучать опыт казни коррупционеров

Вчера, 28 мая, губернатор Днепропетровщины Игорь Коломойский разбирался с городскими чиновниками и коммунальными предприятиями.

Об этом сообщил заместитель председателя Днепропетровской ОГА по внутренней политике Борис Филатов на своей странице в Facebook, пишет УНИАН.

"Сегодня Игорь Валериевич Коломойский разбирался с городскими чиновниками и коммунальными предприятиями. По итогам совещания принято решение премировать граждан Медведчука, Лысого и Ко бесплатными авиабилетами в Пекин, где они будут в принудительном порядке просматривать видеофильмы о том, как КПК борется с коррупционерами", - написал он.

Также Филатов предоставил фото о том, как живет заместитель Ивана Иваныча Куличенко - директор департамента коммунального хозяйства и капитального строительства.

"Ну а если без иронии, то посмотрите как живет "простой" заместитель Ивана Иваныча Куличенко - директор департамента коммунального хозяйства и капитального строительства. Шесть гектаров!!! Шесть!!! Бетонная набережная. Такое себе местечковое Межигорье жулья, которое не может нажраться даже, когда в стране война. Люди в сандалях, набитые миллионами. Но в Китай может все-таки и поедут..." - добавил Филатов.