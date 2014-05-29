Калетник вышла из фракции КПУ, а коммунист-пенсионер принял присягу

В четверг, 29 мая, председатель Верховной Рады Александр Турчинов объявил о выходе нардепа Оксаны Калетник из фракции КПУ.

В то же время новоизбранный нардеп Александр Ганчуков принял присягу в Раде. Турчинов отметил, что Ганчуков был избран по избирательному списку КПУ, сообщает УНИАН.

Агентство напомнило, что 21 мая ЦИК зарегистрировала Ганчукова нардепом.

Ранее Рада своим постановлением досрочно прекратила полномочия депутата Сергея Топалова, избранного 28 октября 2012 года по общегосударственному многомандатному избирательному округу от КПУ в связи с его личным заявлением о сложении депутатских полномочий

Сообщается, что Ганчуков, 1949 года рождения, пенсионер, проживает в Белой Церкви (Киевская область), член КПУ. Был включен в избирательный список КПУ под номером 34.