Тымчук рассказал о больших потерях среди террористов на Донбассе

Пророссийские терористы, воюющие на Донбассе, несут серьезные потери живой силы.

Об этом на пресс-конференции заявил военный эксперт, координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук, пишут "Новости Донбасса".

По его информации, потери террористов по отношению к украинским силовикам составляют 10 к 1, или 20 к 1. Силы террористов быстро истощаются, и они не могут обойтись без подпитки из России.

Также у террористов боевой дух находится не на высоком уровне. "Люди воюют фактически за деньги, идея там отсутствует", - заявил Тымчук.

По его мнению, если РФ перестанет поддерживать боевиков, то "скоро на Донбассе останется пару идиотов, которые бегают с автоматами".

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