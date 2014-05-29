Тымчук рассказал о больших потерях среди террористов на Донбассе

Террористы не могут обойтись без поддержки России.
Пророссийские терористы, воюющие на Донбассе, несут серьезные потери живой силы.
Пророссийские терористы, воюющие на Донбассе, несут серьезные потери живой силы.
Об этом на пресс-конференции заявил военный эксперт, координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук, пишут "Новости Донбасса".
По его информации, потери террористов по отношению к украинским силовикам составляют 10 к 1, или 20 к 1. Силы террористов быстро истощаются, и они не могут обойтись без подпитки из России.
Также у террористов боевой дух находится не на высоком уровне. "Люди воюют фактически за деньги, идея там отсутствует", - заявил Тымчук.
По его мнению, если РФ перестанет поддерживать боевиков, то "скоро на Донбассе останется пару идиотов, которые бегают с автоматами".
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