Боевые действия в Краматорске прекратились – очевидцы

В четверг, 29 мая, в захваченном террористами Краматорске Донецкой области прекратились боевые действия. В частности в поселке Софиевка стоят представители ДНР на БТР, которые уверяют, что скоро там должна появиться Нацгвардия.

Об этом со ссылкой на пользователей Твиттера Славянска сообщают "Новости Донбасса".

Как сообщают очевидцы, сейчас в Краматорске обстановка спокойная. Выстрелов и взрывов не слышно.

В #краматорск поселок Софиевка стоят #ополченцы на БТР, по их словам, скоро там должна появиться #нацгвардия с #град, чтобы снести #Славянск — Tris Prior (@Y_Ukrainian) 29 мая 2014

Напомним, что ранее "Главред" со ссылкой на СМИ сообщал о полномасштабной АТО в районе Славянска и Краматорска.