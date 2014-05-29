Силовики опровергли полномасштабную АТО в Славянске: боевики делят сферы влияния

Селезнев рассказал о ситуации в Славянске.
Руководитель пресс-центра АТО Владислав Селезнев опроверг информацию о том, что в Славянске Донецкой области ведется полномасштабная антитеррористическая операция.
Об этом он сообщил "Украинской правде" отметив, что в городе происходят разборки между террористами.
"Боевики между собой устроили разборки. Продолжается передел сфер влияния", - заявил Селезнев.
"Город по периметру находится под контролем украинских силовиков", - подчеркнул руководитель пресс-центра АТО.
В то же время он отрицает возможность использования установок "Град" украинскими силовиками в зоне АТО.
Кроме вышесказанного напомним, ранее СМИ писали, что в Славянске и Краматорске Донецкой области началась полномасштабная антитеррористическая операция с применением артиллерии и авиации.
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