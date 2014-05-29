Пограничники РФ не пустили боевиков "Стрелка" в Россию: вооруженный сброд Путину не нужен

Российские пограничники не пустили на территорию РФ террористов самозваного "главнокомандующего ДНР" - российского диверсанта Игоря Гиркина по кличке "Стрелок".

Об этом советник министра внутренних дел Станислав Речинский сообщает на своей странице в Facebook.

Речинский напомнил: Гиркин объявил о том, что "сводок больше не будет". Потому что, все очень плохо. Потому что "они (украинские силовики – Ред.) поверили, что Россия не вмешается. Отсюда уверенность в безнаказанности".

По словам советника главы МВД, у этого уныния есть вполне реальные причины. "Вчера ночью группа людей Гиркина пыталась вернуться в Россию. А российские пограничники их почему-то не пустили. Тому есть две причины", - считает Речинский.

Во-первых, таким образом, Путин надеется, что загнанные в угол крысы-сепаратисты от отчаяния еще наделают в Украине трупов.

Во-вторых, весь этот вооруженный сброд Путину в России не нужен. И Кадырову - особо ретивые его соплеменники не нужны.

"Технология, кстати, старая. Вот только за очищение России от потенциально-опасного элемента мы платим жизнями своих солдат и мирных жителей", - подчеркнул Речинский.

Ранее "Главред" сообщал, что Стрелок" пожаловался: на Донбассе не хотят воевать за террористов, и позвал в боевики женщин.

Фото: uainfo.org