Атака террористов на вертолет в Славянске: погибли 14 военных вместе с генералом

Спикер Верховной Рады Александр Турчинов подтвердил информацию о том, что в Славянске террористы сбили вертолет силовиков.

По его словам, боевики из россйского оружия сбили украинский вертолет, перевозивший военных для ротации, сообщает "Украинская правда".

"14 наших солдат погибли вместе с генералом Кульчицким", - сказал Турчинов. Рада почтила их память минутой молчания.

Позже подтвердилась информация, что один из погибших - начальник управления боевой и специальной подготовки ГУ ВВ МВД Украины, генерал-майор Сергей Кульчицкий (начальник управления боевой подготовки Нацгвардии, ранее командир полка ВВ во Львове).

А блогер Юрий Касьянов на своей странице в Facebook сообщил новые подробности гибели Ми-8.

"Только что сбили вертушку над Славянском. Ребята, с которыми я еще полтора часа назад курил, разговаривал, обменивался шутками, загружал вертолет - погибли... Некоторых, казалось, знал целую вечность", - написал он

"Восьмерка" шла на Карачун (Телецентр), груженная продуктами, питьевой водой, бронежилетами... Села нормально, выгрузили груз, взяла на борт бойцов, летевших на отдых, и через несколько минут после взлета взорвалась... Ракета, или выстрел из гранатомета... При ударе о землю взорвались баки", - сообщил Касьнов

"Неделю назад я летал на этой же вертушке на Карачун. Замечательные пилоты: опытные, вежливые, выдержанные - настоящая элита армии... В этот раз удержали на земле дела... И снова, как двадцатого февраля, очень стыдно, что остался живой...".

фото: Facebook Юрия Касьянова