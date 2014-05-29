Ротации военных в зоне АТО на Донбассе не будет - Минобороны

Ротация военных, задействованных в АТО на Донбассе, не будет.

Об этом заявил и.о. министра обороны Михаил Коваль с трибуны Верховной Рады, передает "Украинская правда".

"Я со всей ответственностью должен сказать, что эта ротация осуществлена ​​не будет. Мы вывели все силы и средства, мы прикрыли все государственные границы. Мы готовы к выполнению задач по назначению. У нас нет ни одного лишнего человека, чтобы выводить и делать ротацию", - заявил он.

По мнению министра, в нынешних условиях, Украина не может провести ротацию.

Напомним, сегодня, 29 мая, на горе Карачун под Славянском был сбит вертолет Ми-8, погибли 14 человек.

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