Ротации военных в зоне АТО на Донбассе не будет - Минобороны

У Минобороны нет ни одного лишнего человека для ротации в зоне АТО.
Ротация военных, задействованных в АТО на Донбассе, не будет.
Об этом заявил и.о. министра обороны Михаил Коваль с трибуны Верховной Рады, передает "Украинская правда".
"Я со всей ответственностью должен сказать, что эта ротация осуществлена не будет. Мы вывели все силы и средства, мы прикрыли все государственные границы. Мы готовы к выполнению задач по назначению. У нас нет ни одного лишнего человека, чтобы выводить и делать ротацию", - заявил он.
По мнению министра, в нынешних условиях, Украина не может провести ротацию.
Напомним, сегодня, 29 мая, на горе Карачун под Славянском был сбит вертолет Ми-8, погибли 14 человек.
Больше о боях в Донецке и ходе АТО смотрите в спецтеме "Главреда".