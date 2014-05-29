Силовики не использовали установки "Град" на Донбассе - Минобороны

И.о. министра обороны Украины Михаил Коваль заявил, что установки "Град" в ходе АТО на Донбассе силовики ни разу не использовали, но у них они есть.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос депутатов Верховной Рады, пишет Украинская правда.

"Реактивная артиллерия ("Град") в составе соединений АТО есть, но она не использовалась. Это очень мощное оружие, и оно бьет по плоскости. Это опасно. Мы на это не пойдем", - заявил Коваль.

В то же время он сообщил, что другая артиллерия во время АТО несколько раз использовалась.

"Во время мероприятий АТО мы несколько раз использовали артиллерию, но это было по артиллерийским позициям сепаратистов на открытой местности", - отметил глава Минобороны.

"Я могу поштучно рассказать, где это было и как было - когда минометы обстреливали наши блокпосты. Поэтому сейчас мы на каждый блокпост поставили по группе минометов, чтобы они могли отвечать", - добавил Коваль.

Кром вышесказанного напомним, ранее СМИ писали, что сегодня, 29 мая, в Славянске и Краматорске Донецкой области началась полномасштабная антитеррористическая операция с применением артиллерии - в частности установок "Град" - и авиации.

Позже руководитель пресс-центра АТО Владислав Селезнев опроверг информацию о том, что в Славянске ведется полномасштабная АТО и заявил, что в зоне спецоперации силовики не использовали установоки "Град".