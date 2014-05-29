На инаугурацию Порошенко пока никого не приглашали, и Путина тоже - МИД

Никого из иностранных лидеров на инаугурацию нового президента Украины Петра Порошенко пока не приглашали.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины.

"В связи с появлением в некоторых отечественных и российских СМИ сообщений на тему приглашений иностранным гостям на торжественные мероприятия по случаю инаугурации новоизбранного Президента Украины, МИД считает целесообразным отметить, что по состоянию на 29 мая никаких официальных приглашений на инаугурацию никому из лидеров иностранных государств направлено не было. Соответствующие организационно-протокольные мероприятия будут начаты в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина рассказал, что российского лидера не приглашали на инаугурацию Порошенко.

"Такой поездки в его (Путина – прим. ред.) графике сейчас нет", - отметил Песков.