На Ивано-Франковщине объявили трехдневный траур по погибшим в Славянске

30 мая на Ивано-Франковщине объявили трехдневный траур по погибшим в сбитом под Славянском вертолете. Среди погибших шестеро прикарпатцев, сотрудников милицейского спецподразделения, созданного на базе расформированного "Беркута".

В Славянске они охраняли телебашню. Вертолет привез украинским военным пищу, а также спецназовцев из Ровно, которые заменили на боевом посту своих коллег. На обратном пути забрал на отдых ивано-франковских правоохранителей и еще нескольких военных, передает ТСН.

Вертолет улетел от телебашни не более, чем на километр, как его сбили террористы.

Как сообщили в Ивано-Франковской ОГА, "трое из них (погибших - ред.) иванофранковцы - старший лейтенант милиции Василий Семанюк, старший прапорщик милиции Владимир Шарабуряк, прапорщик милиции Владимир Лисенчук. Участвуя в антитеррористических действиях, также погибли старший лейтенант милиции, заместитель командира взвода Петр Безпалько из с. Криховцы, старшина Петр Остапьюк с с . Торговица Коломыйского района и старший сержант Виктор Яковьяк из с. Голосков этого же района. в честь военных в области объявлен трехдневный траур", - говорится в сообщении.

В эти дни на админзданиях будут приспущены государственные флаги с черными лентами, ограничено проведение развлекательных и концертных мероприятий.

"В знак скорби по погибшим с минуты молчания начнутся торжественные линейки в школах, которые будут проходить по случаю завершения учебного года. В субботу состоятся панихиды по умершим", - отметили в ОГА.

Напомним, 29 мая в славянске погибли 12 человек, один с тяжелыми ранениями доставлен в больницу. Среди погибших - начальник Управления боевой и специальной подготовки Нацгвардии генерал-майор Сергей Кульчицкий.

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Видео:ТСН.