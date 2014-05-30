Пограничники рассказали подробности боя и показали оружие террористов: опубликованы фото

В Государственной пограничной службе Украины подтвердили факт накопления вооруженных боевиков в районе отдела пограничной службы "Станично-Луганское".

По информации пресс-службы ведомства, 29 мая отмечалось скопление около 300 человек. В нескольких сотнях метров от подразделения они обустроили блокпосты и огневые точки.

Между тем, как сообщает погранслужба, ночью сегодня, 30 мая, пограничное подразделение было атаковано террористами, которые вели стрельбу из гранатометов и стрелкового оружия. Пограничники открыли огонь по нападавшим.

По информации пограничников, всего было шесть волн обстрела. Один из военнослужащих получил легкие осколочные ранения. Вместе с тем отмечался подъезд четырех машин скорой помощи к местам пребывания боевиков.

Также сегодня ночью на границе с Россией пограничники задержали три автомобиля. Сначала остановили микроавтобус Mercedes-Vito, который должен был встречать и сопровождать автомобили из России. А через некоторое время задержали две "Газели", которые двигались со стороны России.

Всего в автомобилях обнаружили 28 автоматов АК, шесть пулеметов, три гранатомета типа "Муха", четыре снайперские винтовки и 40 ящиков с боеприпасами и гранатами. Среди пассажиров одной "Газели" была женщина, которая при себе имела 10 тысяч долл. Всего пограничники задержали 13 человек.

Напомним, ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук сообщал о том, что ночью 30 мая террорист из гранатомета обстреляли пограничников в районе отделения "Станично-Луганское".

В то же время, по информации Тымчука, после боевого столкновения было зафиксировано прибытие 4 машин "скорой помощи" к позициям боевиков, с которых велся обстрел.

фото: dpsu.gov.ua