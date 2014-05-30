У Царева отобрали шесть заводов, оформленных на Маршалловых островах

У нардепа Олега Царева неизвестные отобрали шесть заводов, которые расположены в Днепропетровской области и были оформлены на Маршалловых островах.

Об этом сообщил замглавы Днепропетровской ОГА Борис Филатов на своей странице в Facebook.

"Пока дешевки и импотенты из Верховной Рады лишали мразь Царева депутатской неприкосновенности, неустановленные земляки лишили это тупое растение (даже не животное) всего имущества, а именно: свинофермы (две), бумажные фабрики (две) и хлебозаводы (тоже два)", - написал он.

Филатов также отметил, что все активы Царевым были оформлены на компанию с Маршалловых островов.

Тем не менее, эта фирма, "под давлением финансовых разведок мировых держав продала хрюшек, туалетную бумагу и батоны неизвестным бизнесменам-патриотам".

Кроме того, Филатов обратился лично к Цареву с такими словами: "Царев, ты можешь подать на меня в суд. Луганской народной республики. И даже там я докажу, что ты - мразь и подонок".

Как сообщал "Главред", вчера, 29 мая, Верховная Рада не поддержала лишение Царева депутатской неприкосновенности. Голосование было перенесено на 3 июня.