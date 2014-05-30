В Минобороны рассказали о потерях украинских военных за время АТО

С начала антитеррористической операции (АТО) в восточных областях погибли более 20 солдат Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил на брифинге и.о. министр обороны Михаил Коваль, передает корреспондент РБК-Украина.

"Потери есть... чуть больше двух десятков", - заявил Коваль.

По его словам, среди погибших военнослужащих - экипажи вертолетов, а также бойцы аэромобильных войск.

Напомним, АТО в восточных областях Украины проходит с апреля 2014 г.

Как известно, 29 мая возле Славянска Донецкой области был сбит украинский вертолет Ми-8. В Национальной гвардии Украины сообщают о 12 погибших украинских силовиков.

Как сообщал ранее "Главред", 22 мая террористы напали на пост украинских военных под Волновахой. В результаты боя погибли 17 человек,