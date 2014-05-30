Комбат "Донбасса" - Майдану: не страдайте ерундой - едьте на восток

Майдановцам, которые сегодня остаются в центре Киева, необходимо направить свои силы на борьбу с террористами на востоке Украины.

Об этом командир добровольческого батальона "Донбасс" Семен Семенченко заявил в эфире Громадського.ТВ, пишет ЛигаБизнесИнформ.

"Я хочу призвать тех, кто до сих пор сидит на Майдане, прекратить занимать ерундой и идти менять ситуацию", - сказал он.

По его словам, его подразделение намерено "изменять систему изнутри": "Это продолжение по сути того, что было на Майдане. Самое главное - желание. Есть желание строить армию, милицию, СБУ. Без изменения этих систем мы не победим", - считает комбат Донбасса.

Ранее сообщалось, что сотник Владимир Парасюк призвал митингующих покинуть киевский Майдан Независимости и ехать защищать Родину на восток или отправляться домой.

Напомним, на днях в Киеве некоторые активисты Майдана начали демонтировать палатки, а часть отказалась покидать Майдан Независимости.

Также отметим, что глава Минобороны Михаил Коваль заявил, что за время антитеррористической операции (АТО) запад, юг Донецкой, а также север Луганской областей полностью освобождены от сепаратистов.