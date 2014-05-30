Ситуация в Славянске: неизвестно, где находятся 200 детей, вывезенных боевиками

Пресс-секретарь АТО Владислав Селезнев заявил, что в данное время неизвестно местонахождение автобусов с 200 детьми, вывоз которых из Славянска инициировали террористы, которые орудуют в городе.

Об этом он сообщил во время брифинга, пишет УНИАН.

"Ситуация с вывозом детей из города Славянск достаточно непонятная. По состоянию на сегодня неизвестно, где находятся около 200 детей", - сказал Селезнев.

При этом он напомнил последнюю информацию об автобусах с детьми: "Колонна автобусов пыталась выехать из Славянска. Крайняя точка, где она находилась, - это блокпост сепаратистов на выезде из города, дальше эта колонна двигаться не стала".

"Руководству АТО не поступало никаких запросов со стороны самопровозглашенной власти Славянска относительно обеспечения соответствующих условий для перемещения детей по определенному направлению", - добавил пресс-секретарь АТО.

"Где находятся дети - не известно", - резюмировал Селезнев.

Кроме вышесказанного напомним, ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук заявил, что террористы планируют "эвакуировать" около 200 детей из Славянска и якобы отправить их в "Артек" (аннексированный Россией Крым).

Позже пресс-офицер АТО Алексей Дмитрашковский заявил, что с помощью местных жителей и детей боевики, которые орудуют в Славянске, пытаются выбраться из плотного кольца украинских силовиков, расположенного вокруг города.