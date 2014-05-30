Силовики готовы помочь жителям Донбасса выехать из зоны АТО

Украинские силовики готовы обеспечить беспрепятственный выезд жителей из зоны военных действий боевиков на Донбассе без угрозы для жизни.

Об этом сообщили в пресс-службе Центра антитеррористической операции, пишет УНН.

В связи с возможными провокациями со стороны террористов, руководство антитеррористической операции просит мирное население быть предельно осторожными и внимательными.

"Для организации безопасного выезда гражданского населения просим связываться с центром АТО по телефону: 044-503-05-21. Конфиденциальность и безопасность гарантируется", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 мая террористы в Славянске обстреляли местную больницу из артиллерийской установки "Нона".

Местные жители говорят, что пять снарядов было выпущено в районе детской поликлиники, где выбиты стекла, а в самом здании – дыра. Общежитие для медиков и близлежащие дома частично остались без стекол.