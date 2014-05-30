В Горловке боевики напали на колонию и похитили ее начальника - СМИ

В Горловке Донецкой области вооруженные боевики захватили оружие с территории исправительной колонии № 27, а также похитили начальника тюрьмы.

Об этом пишет местное издание Gorlovka.ua.

По информации издания, начальник колонии находится на территории Горловского отдела по борьбе с организованной преступностью, контролируемой боевиками.

Как рассказал сотрудник колонии, от начальника колонии требовали предоставления доступа к оружейной комнате, где хранятся автоматы Калашникова.

Кроме того, в колонию с территории ОБОП выехали два джипа и КамАЗ для разоружения колонии.

"Они разоружили караульную часть, это место, где каждое утро получают оружие те, кто стоит на вышках. Для охраны колонии оставили минимальное количество автоматов. Вроде, говорят, что начальника отпустят", - рассказал источник издания.