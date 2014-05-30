Ситуация в Артемовске: террористы с автоматами "пикетируют" горисполком - СМИ

Сегодня, 30 мая, около полудня в Артемовске Донецкой области группа вооруженных автоматическим оружием террористов рассредоточилась возле здания городского исполкома и начала его "пикетировать".

Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на "Интерфакс-Украина".

По данным источника агентства, около 11:30 "группа из пулеметчика и восьми автоматчиков, вместе с предпринимателем Андреем Гонтаревым, который участвовал в захвате Владарки (с.Прасковиевка, где в середине марта пророссийские активисты заблокировали выезд с территории рудника и не позволили украинским военным вывезти оружие со складов), фактически захватили исполком".

Также он сообщил, что рядом с исполкомом находятся сотрудники милиции, однако никаких шагов в отношении террористов не предпринимают.

"На проходной исполкома также находится дежурный сотрудник милиции, но и он не реагирует на наличие указанных лиц", - добавил источник.

Очевидец заявил, что обращался в милицию. Там дежурный ему сообщил, что они "работать сегодня не будут". "С обращениями к правоохранителям сказали обращаться в понедельник", - подчеркнул источник.

Между тем, в "штабе" террористов Донбасса сообщили, что боевики не штурмуют исполком, а "пикетируют" его с целью созвать внеочередную сессию.

"Сейчас идут переговоры с властью горсовета. Никакого штурма административного здания нет. В городе тишина и покой", - заявили российскому "Интерфаксу" в "штабе".

По словам представителей "штаба", сейчас возле горсовета Артемовска находятся около 30 "активистов Донецкой народной республики".

Кроме вышесказанного напомним, что СМИ ранее сообщали о захвате помещения горисполкома в Артемовске. Так, они писали, что 24 мая боевики захватили горисполком, а возле его центрального входа установили пулемет.