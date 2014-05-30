В разграбленном супермаркете Донецка нашли тела пяти убитых людей

В морг Донецка были доставлены трупы пяти человек, найденных в разграбленном гипермаркете "Метро" возле аэропорта.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Донецкого управления МВД передает ТСН.

На телах всех погибших обнаружены огнестрельные ранениями груди и рук.

По данным МВД, среди них есть мирные жители. Один из убитых – пожилой мужчина 50-60 лет, его личность пока не установлена.

Другие жертвы – молодые люди 25-35 лет.

По факту убийства людей открыто уголовное производство.

Как известно, супермаркет "Метро" был разграблен после боев в Донецке, когда украинские силовики с применением авиации уничтожили террористов, захвативших один из терминалов.

По словам очевидцев, грабежом занимались боевики ДНР, а к мародерству присоединились многие местные жители.

Позже террористы из батальона "Восток", выгнавшие ДНР из здания Донецкой ОГА, нашли множество продуктов, захваченных в этом супермаркете.