Пограничники о нападении боевиков на Луганщине: могло быть отвлекающим маневром

В Госпогранслужбе прокомментировали бой между пограничниками и террористами, который проходит в Луганской области, отметив, что нападение боевиков могло быть отвлекающим маневром.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"По оперативно полученной информации, вероятно, нападение вооруженных боевиков на отдел пограничной службы "Дьяково" осуществляется с целью отвлечения сил Госпогранслужбы и АТО для переправки средств террора на других направлениях", - отметили в ведомстве.

При этом в Госпогранслужбе рассказали подробности боя. Так, по их данным, сегодня около 20:00 террористы начали штурм пограничного подразделения "Дьяково" Луганского отряда.

"В нападении участвуют более 80 боевиков, которые прибыли на грузовиках. Они используют гранатометы и стрелковое оружие. Для поддержки пограничников и отражения атаки нападающих силы АТО направили авиацию", - добавили пограничники.

До этого в ведомстве сообщали, что террористы мстят пограничникам, которые задержали их арсенал оружия.

В Госпогранслужбе напомнили, что ночью здесь были задержаны две машины с оружием, среди которого были 27 автоматов АК, 2 пистолета, 4 пулемета, 5 гранатометов типа "Муха", 5 снайперских винтовок и 84 ящика с боеприпасами и гранатами.

Также задержаны несколько человек с 10 тысячами долларов. После этого пограничникам стали угрожать расправой.

Фото изъятого у террористов оружия смотрите здесь.

Кроме вышесказанного напомним, что ранее координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук рассказал новые подробности боя пограничников с террористами на Луганщине.