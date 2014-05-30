Пограничники о нападении боевиков на Луганщине: могло быть отвлекающим маневром

В Госпогранслужбе рассказали новые подробности боя между пограничниками и террористами.
В Госпогранслужбе прокомментировали бой между пограничниками и террористами, который проходит в Луганской области, отметив, что нападение боевиков могло быть отвлекающим маневром.
Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"По оперативно полученной информации, вероятно, нападение вооруженных боевиков на отдел пограничной службы "Дьяково" осуществляется с целью отвлечения сил Госпогранслужбы и АТО для переправки средств террора на других направлениях", - отметили в ведомстве.
При этом в Госпогранслужбе рассказали подробности боя. Так, по их данным, сегодня около 20:00 террористы начали штурм пограничного подразделения "Дьяково" Луганского отряда.
"В нападении участвуют более 80 боевиков, которые прибыли на грузовиках. Они используют гранатометы и стрелковое оружие. Для поддержки пограничников и отражения атаки нападающих силы АТО направили авиацию", - добавили пограничники.
До этого в ведомстве сообщали, что террористы мстят пограничникам, которые задержали их арсенал оружия.
В Госпогранслужбе напомнили, что ночью здесь были задержаны две машины с оружием, среди которого были 27 автоматов АК, 2 пистолета, 4 пулемета, 5 гранатометов типа "Муха", 5 снайперских винтовок и 84 ящика с боеприпасами и гранатами.
Также задержаны несколько человек с 10 тысячами долларов. После этого пограничникам стали угрожать расправой.
Фото изъятого у террористов оружия смотрите здесь.
Кроме вышесказанного напомним, что ранее координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук рассказал новые подробности боя пограничников с террористами на Луганщине.