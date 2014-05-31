По делу о расстреле Майдана арестованы трое бойцов "Беркута" - ГПУ

Дело о расстреле на Майдане Независимости в Киеве, по которому проходят трое сотрудников "Беркута", будет передано в суд уже в июне.

Об этом заявил Генеральный прокурор Олег Махницкий в эфире 5 канала, передает УНИАН.

"Сегодня арестованы трое сотрудников спецподразделения "Беркут", вина которых уже доказана и дело готовится к передаче в суд", - заявил Махницкий.

По его словам, по делу было проведено около полутора тысяч следственных действий и сейчас заканчиваются последние из них.

"Следствием также установлены организаторы – начиная с Януковича, АП, МВД и заканчивая командирами соответствующих подразделений и непосредственных бойцов", - отметил он.

Что касается дела о разгоне студентов, обнаружено еще одно преступление, которое совершили лица, причастные к данному нарушению.

"Это статья 340 УК Украины – незаконное препятствование проведению мирных митингов и собраний. По этой статье, которая не была включена в закон об амнистии, Гепрокуратура открыла уголовное дело", - отметил генпрокурор.

Махницкий напомнил, что в деле о разгоне студентов фигурируют Андрей Клюев, Владимир Сивкович, Александр Попов, руководитель киевской милиции Владимир Коряк и двое его заместителей.