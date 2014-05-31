Украина закрыла въезд еще одному журналисту: за помощь террористам

Журналистам российского издания "Комсомольская правда" Дмитрию Стешину и Александру Коцу запрещен въезд на территорию Украины за пособничество террористам на Донбассе.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает "Телекритика" .

В СБУ отметили, что Стешин и Коц активно работали в Славянске – сопровождали боевиков и участвовали в допросах пленных.

Отметим, что в последние месяцы корреспонденты "Комсомольской правды" активно писали о событиях в Украине, описывая их в выгодном для террористов свете.

Напомним, ранее украинский спецназ на аэродроме в Краматорске задержал группу террористов, среди которых оказались двое журналистов Life News Марат Сайченко и Олег Сидякин.

Они были задержаны, однако позже, по ходатайству представителей ООН и ОБСЕ, освобождены и доставлены в Грозный.