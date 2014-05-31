"Народный мэр" подсказал, как боевики "козьими" тропами в Славянск пробираются

"Народный мэр" Вячеслав Пономарев рассказал о "козьих" тропах в осажденный город Славянск.

Об этом сообщается на сайте Sprotyv.info

По информации издания, славянские террористы, понесшие тяжелые потери в столкновениях с силами АТО и междуусобными разборками, "вербуют новое пушечное мясо, за которым будут прятаться в случае наступления войск на город.

Желающим присоединиться к мародерству и грабежам, самопровозглашенный мэр Славянска Пономарев рассказал, как можно пробраться в город, минуя блокпосты украинских военных", - сообщается на сайте.

Напомним, в Славянске, снова слышатся взрывы и стрельба. На крышах домов террористы устанавливают крупнокалиберные пулеметы.

Также сегодня, 31 мая украинскими силовиками была уничтожена САУ НОНА, которую боевики пытались укрыть впромышленном районе Славянска.