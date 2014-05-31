В Крыму за неделю пропали трое проукраинских активистов

30 мая, вечером в Симферополе вслед за Леонидом Коржом и Тимуром Шаймардановым пропал еще один крымский активист 33-летний Сейран Зинединов

Об этом сообщила жена пропавшего, передает Крым.Реалии.

По ее словам, в последние дни ее супруг занимался поисками пропавшего Тимура Шаймарданова, с которым он был знаком.

"Они познакомились с Тимуром весной, когда в Крыму начались все эти события. Он был активистом, вместе с ребятами они дежурили под украинскими военными частями, возили им продукты и сигареты ", - рассказывает женщина.

"Сейран вечером должен был встретиться с родственниками Тимура, чтобы рассказать им, как идут поиски. После встречи с ними, спустя несколько минут, связь с Сейраном оборвалась, и никто не видел, как и куда он пропал, рассказала она.

"Такого никогда не было, чтобы муж не вернулся. Со вчерашнего вечера у него отключен телефон. Я знала, куда он шел и к кому. Встреча должна была длиться несколько минут – это было недалеко от нашего дома, на перекрестке возле поселка Строгановка и улицы Луговой", - отмечает женщина.

По словам родственников Тимура Шаймарданова, вечером около 20:00 они встретились с Сейраном, поговорили о ходе поисковых работ и, спустя некоторое время, уехали.

"Мы с ним встретились, поговорили. Встреча длилась буквально несколько минут, и мы уехали домой. Спустя 20 минут, нам позвонила жена Сейрана и сказала, что он до сих пор не вернулся со встречи, и с ним нет связи. После этого и до сих пор на связь он не выходит", - сообщил один из близких родственников Тимура, пожелавший не называть своего имени.

В начале недели пропали сразу два проукраинских активиста – Леонид Корж и Тимур Шаймарданов. Оба вышли из дома по личным делам и до сих пор не вернулись. Их исчезновение родственники и друзья связывают с активной проукраинской позицией, а также с тем, что они выступали против аннексии Крыма.

Как сообщили координаторы организации "Украинский дом", 25 мая, Тимур Шаймарданов во время встречи активистов высказывал опасения, что Леонид Корж исчез - с ним не удается связаться по телефону и его местонахождение неизвестно уже в течение 3-4 дне, пишет Украинская правда.

Утром следующего дня, 26 мая, Тимур Шаймардинов ушел из дому и не вернулся.

По словам его гражданской жены, Тимур намеревался пойти в Черноморский банк реконструкции и развития. После этого он больше не выходил на связь и его местонахождение родственникам и друзьям не известно.

Как сообщил лидер украинской громады Крыма и организации "Украинский дом" Андрей Щекун, Тимур Шаймарданов вел активную общественную деятельность и принимал участие в акциях против оккупации Крыма.

"Тимур начал активную деятельность в то время, когда украинские воинские части блокировали "зеленые человечки" и пророссийские активисты. Тогда Тимур собрал целую группу единомышленников, которая дежурила, в том числе и ночью, у КПП воинских частей", - сообщил Щекун.

"В частности, они дежурили в Симферополе у штаба войск береговой обороны ВМС Украины, который подвергался штурмам. Группа Тимура также защищала проукраинских активистов и журналистов, на которых постоянно нападали казачки и "самооборона Аксенова". Защищали также участниц акций движения "Женщины - за мир", участвовали в митингах у памятника Т.Шевченко против референдума и аннексии Крыма" - добавил он.

Напомним, 18 мая, в Симферополе после траурного митинга крымскотатарского народа, посвященного 70-летию депортации, исчез журналист, основатель интернет-проекта "Открытый Крымский канал" Осман Пашаев.