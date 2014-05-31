На Луганщине боевики захватили школу-интернат

На Луганщине в городе Антраците около 20 неизвестных вооруженных автоматами людей вошли в здание местной школы-интерната и находятся в ней до сих пор.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД в Луганской области, пишут Комментарии

"В дежурную часть Антрацитовского горотдела милиции поступило сообщение о том, что неизвестные лица в количестве 20 человек, вооруженные автоматическим оружием, вошли в здание школы-интерната, расположенного по улице Ленина и находятся сейчас в помещении интерната. Детей в помещении интерната нет, он не работает, заложников нет", - сообщили правоохранители.

Этот факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 341 УК Украины - захват государственных или общественных зданий или сооружений.

Напомним, ранее в Антраците террористы захватили в плен сотрудника ГАИ и потребовали у его семьи выкуп в размере 1 млн. грн.