Арестовано все имущество семьи Януковича в Украине и за рубежом

Все имущество экс-президента Украины Виктора Януковича и его семьи, находящееся на территории Украины, арестовано. Кроме того, за рубежом арестованы значительные активы политика.

Об этом сообщил исполняющий обязанности генпрокурора Олег Махницкий в эфире 5 канала, пишет Укринформ.

"На сегодняшний день я не могу озвучивать эти цифры, но они являются достаточно большими", - заявил Махницкий.

И.о. генпрокурора отметил, что продолжается работа по замораживанию активов за рубежом других украинских экс-чиновников.

Напомним, швейцарская прокуратура заблокировала около 170 миллионов швейцарских франков (193 млн.долл.), которые принадлежат семье Януковича. Расследованием занимается международная комиссия.

Генпрокуратура Украины ранее заявляла, что украинские чиновники-беглецы вывезли в Россию от 32 до 100 млрд долл. наличными.

По данным Госфинмониторинга, Янукович и его окружение "отмыли" 77,2 млрд. грн.

.